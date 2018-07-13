"Милан" готов продать Бонуччи. При одном условии

Руководство "Милана" готово расстаться с защитником и капитаном команды Леонардо Бонуччи, утверждает Gazzetta dello Sport. По информации источника, продажа игрока состоится в том случае, если он сам согласится покинуть "россонери". Ранее в СМИ появлялись сообщения об интересе к 31-летнему футболисту со стороны "ПСЖ".

На этой неделе стало известно, что итальянский клуб из-за долгов его владельцев перешел под управление американской инвестиционной корпорации Elliott Management. Из-за этого "Милан" не может вести трансферную кампанию, пока не начнет продавать игроков и не улучшит свое финансовое положение.

Напомним, Бонуччи выступает за "Милан" с 2017 года, куда он перешел из "Ювентуса". Контракт защитника с "россонери" рассчитан до конца сезона-2021/22. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, оценивается в 35 миллионов евро.