"Милан" готов предложить Конте контракт с зарплатой 6 миллионов евро

Руководтво "Милана" рассматривает возможность увольнения главного тренера Дженнаро Гаттузо, утверждает Daily Mirror. По информации источника, "россонери" хотят пригласить бывшего наставника "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте, 48 в итальянском клубе 48-летний специалист сможет получать 6 миллионов евро в год.

Информация об угрозе будущему Гаттузо в клубе противоречит словам генерального менеджера Леонардо, который утверждает, что будущему тренера ничего не угрожает.

Приглашение Конте осложняется тем, что сейчас он судится с "Челси" в попытках добиться от английского клуба выплаты 9 миллионов фунтов за последний год досрочно разорванного соглашения.