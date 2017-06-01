"Милан" готов платить Доннарумме 4,5 миллиона евро в год

По информации Sport Italia, "Милан" предложил 18-летнему голкиперу Джанлуиджи Доннарумме новый контракт. Согласно соглашению, вратарь будет получать 4,5 миллиона евро в год.

Напомним, что агент Доннаруммы Мино Райола отверг предыдущее соглашение клуба, который предлагал 2,5 миллиона в год. Повышение зарплаты вызвано тем, чтобы предотвратить интерес к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед". Отметим, что сейчас он получает 250 тысяч евро, действующее соглашение между сторонами заканчивается летом 2018 года.

В этом сезоне итальянец провел 41 матч во всех турнирах и пропустил 49 мячей. Всего на его счету 72 матча за "Милан".