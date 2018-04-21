"Милан" дома проиграл последней команде чемпионата Италии "Беневенто"

"Милан" на своем поле проиграл "Беневенто" со счетом 0:1 в 34-м туре чемпионата Италии. Единственный гол на 29-й минуте забил форвард Пьетро Йемелло. На 80-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален нападающий гостей Шейк Диабате.



"Милан" не смог победить в шестой игре чемпионата Италии подряд. Команда с 54 очками занимает шестое место в турнирной таблице. "Беневенто" идет на последнем месте (17).

Чемпионат Италии



Серия А



34-й тур

"Милан" - "Беневенто" - 0:1 (0:1)

Гол: Йеммелло, 29 (0:1).

"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Билья (Локателли, 72), Бонавентура, Кессье, Борини (Сусо, 49), Андре Силва (Калинич, 62), Кутроне.

"Беневенто": Пуджони, Санья, Тошка, Джимсити, Летиция, Виола (Париджини, 77), Сандру, Джуричич, Катальди, Йеммелло (Диабате, 62), Бриньола (Венути, 68).

Предупреждения: Санья, 60. Диабате, 75. Локателли, 82. Кессье, 90+4. Париджини, 90+4.

Удаление: Диабате (Беневенто), 80.

Судья: Мариани.21 апреля.

Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".



Турнирая таблица чемпионата Италии