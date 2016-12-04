"Милан" дома победил "Кротоне"

"Милан" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии обыграл "Кротоне" (2:1). Победа позволила красно-черным подняться на второе место в турнирной таблице серии А.

Команда Винченцо Монтеллы на 3 очка опережает "Рому", которой сегодня предстоит сыграть с "Лацио". Лидером чемпионата Италии по-прежнему является "Ювентус".

Чемпионат Италии

Серия А

15-й тур

"Милан" - "Кротоне" - 2:1 (1:1)

Голы: Фальчинелли, 26 (0:1). Пашалич, 41 (1:1). Лападула, 86 (2:1).

Нереализованный пенальти: Ньянг, 53 (вратарь).

"Милан": Доннарумма, Палетта, Абате, Де Шильо, Романьоли, Соса (Луиз Адриану, 73), Пашалич, Локателли, Ньянг (Хонда, 81), Сусо, Лападула (Куцка, 89).

"Кротоне": Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Кризетиг, Роден (Сими, 88), Капецци, Мартелла (Сампиризи, 75), Стоян (Палладино, 71), Тротта, Фальчинелли.

Предупреждения: Рози, 43. Локателли, 49. Кризетиг, 52. Роден, 60. Соса, 63. Стоян, 67. Лападула, 87. Куцка, 90+2.

Судья: Ди Белло.