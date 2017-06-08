"Милан" договорился с "Лацио" по Кейта и Билье

"Милан" договорился с "Лацио" о трансферах Бальде Кейта и Лукаса Бильи, утверждает Sky Sport Italia. У обоих игроков в июне 2018 года заканчиваются контракты с римским клубом, а продлевать их они отказались. По информации источника, миланский клуб за двух футболистов заплатит около 50 миллионов евро плюс бонусы.

Уже известно, что Билья договорился о личном контракте с "россонери", и его трансфер будет стоить 22 миллиона евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов, а вот Кейта пока еще ждет ответ от "Ювентуса", так как хочет выступать за туринцев.