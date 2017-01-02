"Милан" договорился с "Лацио" о трансфере Кейта

Нападающий "Лацио" Бальде Кейта летом может стать игроком "Милана", сообщает Sky Italia. О переходе 21-летнего сенегальца договорился новый спортивный директор команды Массимилиано Мирабелли.

Также отмечается, что "Милан" планирует договориться о трансфере еще с 3-4 известными футболистами к лету 2017 года. Кейта является воспитанником "Лацио" и выступает за команду с 2013 года. Контракт игрока рассчитан до июня 2018 года. В текущем сезоне Кейта провел 16 матчей в серии А, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.