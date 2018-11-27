"Милан": Бонавентура выбыл на 8-9 месяцев

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура пропустил восемь - девять месяцев, информирует официальный сайт "россонери". 29-летний итальянец во вторник перенес операцию на левом колене из-за воспаления хряща.
Official Statement: Jack Bonaventura ⬇https://t.co/pRvaUS7fiM– AC Milan (@acmilan) 27 ноября 2018 г.
Бонавентура выступает за "Милан" с 2014 года. В составе "россонери" он выигрывал Суперкубок Италии-2016.
В текущем сезоне Бонавентура провел 10 матчей за "Милан", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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