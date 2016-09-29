Милан Бишевац: "Лацио" - плохо организованный клуб"

Защитник "Метца" Милан Бишевац назвал переход в "Лацио" ошибкой. Серб в январе этого года перебрался в итальянский клуб, а уже летом покинул его.

- Я хотел испытать что-то новое после 10 лет во Франции, поэтому перешел в "Лацио", - цитирует Republicain Lorrena Бишеваца. - Не вдаваясь в подробности, я с уверенностью могу сказать, что мне не понравился менталитет клуба. Он очень плохо организован. Я шесть месяцев жил в гостинице. Портреты великих игроков "Лацио" висят на стенах коридоров, ведущих к раздевалкам, но это уже не тот клуб. Я прибыл в январе, но уже в марте сказал спортивному директору, что хочу уйти. Переход в "Лацио" был ошибкой.