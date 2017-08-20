"Милан" арендует Крыховяка?

Полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, итальянский клуб заинтересован в ареде польского хавбека без права последующего выкупа прав на игрока.

Ранее появлялась информация об интересе к 27-летнему полузащитнику со стороны "Челси". Крыховяк, перешедший из "Севильи" во французский клуб летом 2016 года, не сумел закрепиться в составе команды. Главный тренер парижан Унаи Эмери в июле рекомендовал поляку найти новый клуб.