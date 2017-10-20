Микколи приговорен к трем с половиной годам тюрьмы

Известный итальянский нападающий Фабрицио Микколи приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за вымогательство. Как сообщает A Bola, суд счел убедительными доказательства прокуратуры Палермо, которая заявляла, что Микколи в 2010 году обращался к мафиози Мауро Лаурикелле, чтобы тот помог ему вернуть долг.

По данным следствия, Лаурикелле использовал жестокие методы, чтобы выбить из должника почти 20 тысяч евро, которые Микколи давал ему на развитие бизнеса.