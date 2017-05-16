17:08 | ФУТБОЛ — Италия

Микколи может получить 4 месяца тюрьмы за вымогательство

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Бывший нападающий сборной италии Фабрицио Микколи может получить тюремный срок, сообщает Football Italia. Прокурор требует дать ему четыре месяца заключения за вымогательства. 37-летний итальянец по версии следствия требовал своего друга вернуть ему долг в 12 тысяч евро, при этом использовав "жестокие методы". Сам футболист полностью отрицает обвинения

В бытность футболистом Микколи защища цвета таких клубов, как "Ювентус", "Фиорентина", "Палермо", а завершил карьеру в 2015 году в мальтийской "Биркиркаре".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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