Микколи может получить 4 месяца тюрьмы за вымогательство

Бывший нападающий сборной италии Фабрицио Микколи может получить тюремный срок, сообщает Football Italia. Прокурор требует дать ему четыре месяца заключения за вымогательства. 37-летний итальянец по версии следствия требовал своего друга вернуть ему долг в 12 тысяч евро, при этом использовав "жестокие методы". Сам футболист полностью отрицает обвинения

В бытность футболистом Микколи защища цвета таких клубов, как "Ювентус", "Фиорентина", "Палермо", а завершил карьеру в 2015 году в мальтийской "Биркиркаре".