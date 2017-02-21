13:09 | ФУТБОЛ — Италия

Между Сарри и Де Лаурентисом возник конфликт

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Между главным тренером "Наполи" Маурицио Сарри и президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом возникли разногласия. Как сообщает Gazzetta dello Sport, раскол между ними возник после ничьей с "Палермо" 29 января. Тогда Де Лаурентис раскритиковал выбор состава, который сделал Сарри. Президента поддержал и спортивный директор Кристиано Джунтоли. По данным источника, Сарри угрожал уйти в отставку.

Затем Де Лаурентис выражал недовольство после поражения от "Реала" в матче Лиги чемпионов. При этом источник уверен, что Сарри не уйдет летом, поскольку стороны не захотят платить неустойку, так как контракт у тренера рассчитан до 2020 года.

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Материалы REN-TV

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