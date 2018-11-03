Мертенс стал самым результативным бельгийцем в чемпионате Италии

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Эмполи" забил свои 72, 73 и 74 мячи в лиге. Таким образом, 31-летний форвард теперь является самым результативным бельгийцем в истории турнира. Оно обошел Луиса Оливейру, на счету которого 72 мяча.
Кроме того, Мертенс теперь делит 6-е место с Карекой в списке лучших бомбардиров в истории "Наполи".
Mertens makes it in Napoli's history books 📚⚽ pic.twitter.com/sPCWbZqIBJ– ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 2 ноября 2018 г.
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