Мертенс стал самым результативным бельгийцем в чемпионате Италии

Нападающий "Наполи"​ Дрис Мертенс в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Эмполи" забил свои 72, 73 и 74 мячи в лиге. Таким образом, 31-летний форвард теперь является самым результативным бельгийцем в истории турнира. Оно обошел Луиса Оливейру, на счету которого 72 мяча.

Кроме того, Мертенс теперь делит 6-е место с Карекой в списке лучших бомбардиров в истории "Наполи".