Мертенс продлил контракт с "Наполи", указав сумму отступных только для китайских клубов

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис объявил о продлении контракта с полузащитником Дрисом Мертенсом. Соглашение с бельгийцем рассчитано до 2020 года.

– Мы очень долго вели переговоры и достигли оптимального соглашения, – цитирует официальный сайт "Наполи" Де Лаурентиса. – Дрис останется с нами еще на несколько лет. Если, конечно, он не захочет отправиться в Китай. Для китайцев указана сумма отступных, и от такого предложения мы не сможем отказаться. Я не был сторонником включения пункта об отступных после истории с Игуаином. Но в контракте Дриса пункт действует только для Китая. В Италии он будет играть только за "Наполи".