Мертенс недоволен количеством игрового времени в "Наполи"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс хотел бы получать больше игрового времени. По словам форварда, который в этом сезоне сыграл за неаполитанцев 6 матчей во всех турнирах и забил четыре гола, его это раздражает.

- Я был счастлив, когда тренер выпустил меня в стартовом составе в матчах Лиги чемпионов, - приводит Football Italia слова Мертенса. - Но в основном я выхожу на поле в одной из двух важных встреч. Иногда это раздражает. Понимаю, что у "Наполи" сложный график, но мне кажется, что одна игра из двух - слишком мало.