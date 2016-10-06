15:40 | ФУТБОЛ — Италия

Мертенс недоволен количеством игрового времени в "Наполи"

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Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс хотел бы получать больше игрового времени. По словам форварда, который в этом сезоне сыграл за неаполитанцев 6 матчей во всех турнирах и забил четыре гола, его это раздражает.

- Я был счастлив, когда тренер выпустил меня в стартовом составе в матчах Лиги чемпионов, - приводит Football Italia слова Мертенса. - Но в основном я выхожу на поле в одной из двух важных встреч. Иногда это раздражает. Понимаю, что у "Наполи" сложный график, но мне кажется, что одна игра из двух - слишком мало.

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