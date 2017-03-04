Мертенс изобразил собаку, справляющую нужду после гола "Роме"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс необычно отпраздновал мяч, забитый в ворота "Ромы" в матче 27-го тура чемпионата Италии. После гола бельгиец подбежал к угловому флажку и изобразил собачку, справляющую нужду. Форвард неаполитанцев открыл счет в этой встрече на 26-й минуте, больше голов пока забито не было.

Трансляция матча "Рома" - "Наполи"