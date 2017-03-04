17:41 | ФУТБОЛ — Италия

Мертенс изобразил собаку после гола "Роме"

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Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс необычно отпраздновал мяч, забитый в ворота "Ромы" в матче 27-го тура чемпионата Италии. После гола бельгиец подбежал к угловому флажку и изобразил собачку, справляющую нужду. Форвард неаполитанцев открыл счет в этой встрече на 26-й минуте, больше голов пока забито не было.

Трансляция матча "Рома" - "Наполи"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Rabinovich

Панин его накажет

17:58

ADMIRAL(495)

его карьера похоже только этим моментом и запомнится

17:49

Курдин

не от великого ума

17:46

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