Мертенс изобразил собаку после гола "Роме"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс необычно отпраздновал мяч, забитый в ворота "Ромы" в матче 27-го тура чемпионата Италии. После гола бельгиец подбежал к угловому флажку и изобразил собачку, справляющую нужду. Форвард неаполитанцев открыл счет в этой встрече на 26-й минуте, больше голов пока забито не было.
Трансляция матча "Рома" - "Наполи"
Mertens celebration for his goal against Roma pic.twitter.com/0ks9UkzoiN– Bookie Insiders (@Bookieinsiders) 4 марта 2017 г.
Rabinovich
Панин его накажет
17:58
ADMIRAL(495)
его карьера похоже только этим моментом и запомнится
17:49
Курдин
не от великого ума
17:46