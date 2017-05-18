Мертенс будет зарабатывать 4 миллиона евро в год по новому контракту с "Наполи"

Полузащитник Дрис Мертенс согласовал новый контракт с "Наполи", сообщает Sky Sports. Новое соглашение с 30-летним футболистом будет рассчитано до июня 2021 года.

Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются уже несколько месяцев и только сейчас пришли к согласию. Мертенс будет зарабатывать порядка 4 миллионов евро за сезон, что станет существенным увеличением зарплаты для него.

Сумма отступных по новому соглашению составит 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы такие клубы, как "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм". В текущем сезоне Мертенс провел 44 матча в клубных турнирах, забил 33 мяча и отдал 10 голевых передач.