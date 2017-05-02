Мертенс будет получать 4,5 миллиона евро в "Наполи"

Полузащитник Дрис Мертенс близок к продлению контракта с "Наполи", сообщает Fooatball Italia. О сроках нового контракта не сообщается, однако известно, что игрок будет получать по 4,5 миллиона евро за сезон. Также в соглашении будет прописана сумма отступных в 25 миллионов евро для иностранных клубов.

Ранее сообщалось, что в 29-летнем игроке заинтересован "Манчестер Юнайтед". Бельгиец играет за "Наполи" с 2013 года. В текущем сезоне он провел 31 матч в чемпионате Италии, забил 22 мяча и отдал 9 голевых передач.