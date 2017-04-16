Мертенс близок к продлению контракта с "Наполи"

В ближайшее время нападающий "Наполи" Дрис Мертенс может продлить контракт с клубом, утверждает Football Italia. Представители форварда провели переговоры с руководством неаполитанцев и согласовали условия договора.

Отмечается, что в соглашении будет присутствовать фиксированная сумма отступных, но она не будет очень высокой. Любой клуб сможет выкупить Мертенса в следующем году.

В текущем сезоне 29-летний бельгиец провел за "Наполи" 40 матчей во всех турнирах, забив 27 голов и сделав 7 голевых передач.