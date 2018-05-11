Мэр Милана: "Сан-Сиро" не соответствует уровню стадионов в других крупных городах"

Мэр Милана Джузеппе Сала рассказал, что одноименный клуб подыскивает место для нового стадиона, поскольку "Сан-Сиро" устарел и не соответствует высокому уровню.

– "Милан" все еще ищет место, потому что, в отличие от "Интера", они хотят построить новый стадион, – цитирует Football Italia мэра. – Я бы предположил, что мы постараемся найти решение до летних каникул, и если вопрос окажется непосильным, мы сможем сказать, что хотя бы пытались. Но это было бы стыдно, потому что "Сан-Сиро" не соответствует уровню стадионов в других крупных городах, хотя это прелестное сооружение. И все же новый стадион был бы полезен и для города.

"Сан-Сиро" или "Джузеппе Меацца" был открыт в 1926 году и с тех пор не раз перестраивался, последняя реконструкция прошла перед чемпионатом мира-1990.