Мэр Милана: "Интеру" и "Милану" необязательно покидать "Сан-Сиро"

Мэр Милана Джузеппе Сала высказался против того, чтобы "Милан" и "Интер" покинули стадион "Сан-Сиро". По его словам, клубам необязательно строить собственные арены.

- Понятно, что каждый клуб стремится к тому, чтобы добиваться успеха со своим собственным стадионом, - цитирует Football Italia мэра. - Но у нас есть модель сотрудничества. Кроме того, жители города любят "Сан-Сиро", который является одним из самых красивых стадионов в мире.

Мы можем по-разному выстроить сотрудничество с "Интером" и "Миланом". Я уже обсуждал это с руководством обоих клубов. "Сан-Сиро" - важный ресурс для нашего города. Встречусь с руководителями клубов, чтобы все еще раз обсудить. В Милан приезжают толпы туристов, им интересен футбол. Единение "Милана" и "Интера" на "Сан-Сиро" - это уникальное явление.