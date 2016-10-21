Мехди Бенатиа: "Ювентус" победит "Милан" со счетом 2:0"

Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа накануне матча 9-го тура чемпионата Италии против "Милана" рассказал, что мог оказаться в миланском клубе. Также он уверен, что завтра его команда одержит победу со счетом 2:0.

- С игроками, которые прибыли в "Ювентус" летом, мы должны стремиться к победе в Лиге чемпионов в этом сезоне, - цитирует Gazzetta Dello Sport Бенатиа. - Монтелла великий человек, и он связался со мной и ждет прибытия китайских инвесторов, но я не мог ждать слишком много времени. "Милан" - "Ювентус"? В конечном счете на табло будет 0:2.