Мехди Бенатиа: "Приятно забить гол своей бывшей команде"

Полузащитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа после матча 18-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (1:0) отметил, что доволен победой над своей бывшей командой. Марокканец забил единственный мяч в этой встрече.



- Я доволен, потому что "Рома" является одним из наших соперников по борьбе за чемпионство, - приводит Football Italia слова Бенатиа. - Забить гол своим бывшим товарищам по команде приятно, но, конечно, у меня есть друзья там, за которых я переживаю. Могли забивать еще, но в концовке игры могли и пропустить.