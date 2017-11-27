Мехди Бенатиа: "Победа над "Кротоне" важна для "Ювентуса", переживающего непростой период"

Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа подчеркнул, что команда одержала важную победу, обыграв "Кротоне" (3:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии. По его словам, на данный момент туринцы переживают непростой период.

– У нас было несколько моментов в первом тайме, но соперник действовал организованно. Нам приходилось часто двигать мяч по полю, – приводит Football Italia слова Бенатиа. – Понятно, что во втором тайме "Кротоне" устал.

Мы же воспользовались этим и забили. Данная победа важна для "Ювентуса". Сейчас непростой период, но мы уверены в том, что шансы в атаке будут, если хорошо обороняться.