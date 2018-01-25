20:31 | Футбол — Италия

Мехди Бенатиа: "Меня не интересует, забивает Игуаин или нет. Его это тоже не сильно волнует"


Защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа отметил значимость для команды нападающего Гонсало Игуаина. Также марокканец подчеркнул, что полезность форварда измеряется не только голами.

– Никто так не работает на команду, так, как делает это Игуаин, – цитирует Football Italia Бенатию. – В "Ювентусе" он может забивать 20 голов за сезон и выигрывать титулы, а в другом клубе он забьет 36 мячей и не выиграет ничего. В этом вся разница.

Он всегда играет с хорошим настроем и усердно работает на команду. А забивает он или нет – меня это не интересует. Думаю, его тоже это не сильно волнует, потому что он счастлив тогда, когда команда побеждает. Нападающему важно забивать голы, и естественно, что Игуаин к этому стремится, но он помогает нам и в других аспектах игры.

В этом сезоне Игуаин провел за "Ювентус" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал три результативные передачи.

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