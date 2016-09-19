15:11 | ФУТБОЛ — Италия

М'Бей Ньянг: "Уверен, что с Монтеллой "Милан" попадет в еврокубки"

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Нападающий "Милана" М'Бей Ньянг уверен, что под руководством Винченцо Монтеллы​ команда сможет пробиться в еврокубки. После четырех туров "россонери" занимают 9-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков.

- Все игроки "Милана" были рады, когда Монтелла возглавил "Милан", - цитирует Gazzetta Dello Sport Ньянга. - Уверен, что с ним на скамейке в этом сезоне мы попадем в еврокубки. С ним я чувствую себя в своей тарелке, потому что сразу почувствовал его доверие. Стараюсь сделать все возможное для него.

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