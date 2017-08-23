М'Бай Ньянг: "Я хочу сам выбирать, куда мне переходить"

Нападающий "Милана" М’Бай Ньянг объяснил, почему не тренируется с командой и взял справку о том, что у него стресс. Ранее француз отказался переходить в "Спартак" и хочет вынудить миланцев продать его в "Торино".
– Я слышал слова Монтеллы обо мне на пресс-конференции, – цитирует MilanNews Ньянга. – Просто хочу сказать, что футбол всегда был любовью моей жизни, моей профессией. Я всегда тренировался с улыбкой на лице, в "Милане" я провел пять лет, поэтому партнеры по команде могут это подтвердить. Стресс не вызван техническими моментами. Он вызван тем, что происходит за пределами поля. Просто я хочу сам выбирать, куда мне пойти. Не кто-то другой должен это делать за меня. Я ничего не имею против "Милана". Просто поясняю ситуацию.
asc0002
Опять кого-то насильно к свиньям отправляют..(
23:54
gofma
Как говорится - "Пшел..."
23:52
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
пхххх. ну надо же... на тему справки и нервного срыва я пошутил днем. а оказалось попал в яблочко. да уж. не захотел чел в рабство).
23:51
ALEXEY959595
Никто не хочет в Спартак...даже за большие деньги....не всё покупается и это радует )))
23:44
igogohruhru
Играть за мясных такой стресс, что даже при одной мысли об этом доктора дают освобождение от физкультуры!
23:40
Kiyatkin
Раб-бунтарь
23:40
fedland
Посадить его в лодку, дать провианта и отправить по океану к себе на родину в северную африку...
23:39
fedland
Зачем Спартаку активированный уголь? Он же будет здесь всех баламутить и вносить дисбаланс...Нихай идет туда, куда ему хочется...
23:38
Serenky25
Он забыл, что он себе не принадлежит? Как таких пачками доставляли кораблями в Европу и Америку? Это он зря.
23:34
igogohruhru
симулянт со справкой
23:27
Doberman1983
Ух слава богу, что ты не переходишь к нам)))
23:26
Jean4
Стресс у детины, не трогайте его.)
23:23