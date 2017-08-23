М'Бай Ньянг: "Я хочу сам выбирать, куда мне переходить"

Нападающий "Милана" М’Бай Ньянг объяснил, почему не тренируется с командой и взял справку о том, что у него стресс. Ранее француз отказался переходить в "Спартак" и хочет вынудить миланцев продать его в "Торино".

– Я слышал слова Монтеллы обо мне на пресс-конференции, – цитирует MilanNews Ньянга. – Просто хочу сказать, что футбол всегда был любовью моей жизни, моей профессией. Я всегда тренировался с улыбкой на лице, в "Милане" я провел пять лет, поэтому партнеры по команде могут это подтвердить. Стресс не вызван техническими моментами. Он вызван тем, что происходит за пределами поля. Просто я хочу сам выбирать, куда мне пойти. Не кто-то другой должен это делать за меня. Я ничего не имею против "Милана". Просто поясняю ситуацию.