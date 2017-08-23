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23:16 | Футбол — Италия

М'Бай Ньянг: "Я хочу сам выбирать, куда мне переходить"

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Нападающий "Милана" М’Бай Ньянг объяснил, почему не тренируется с командой и взял справку о том, что у него стресс. Ранее француз отказался переходить в "Спартак" и хочет вынудить миланцев продать его в "Торино".

– Я слышал слова Монтеллы обо мне на пресс-конференции, – цитирует MilanNews Ньянга. – Просто хочу сказать, что футбол всегда был любовью моей жизни, моей профессией. Я всегда тренировался с улыбкой на лице, в "Милане" я провел пять лет, поэтому партнеры по команде могут это подтвердить. Стресс не вызван техническими моментами. Он вызван тем, что происходит за пределами поля. Просто я хочу сам выбирать, куда мне пойти. Не кто-то другой должен это делать за меня. Я ничего не имею против "Милана". Просто поясняю ситуацию.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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asc0002

Опять кого-то насильно к свиньям отправляют..(

23:54

gofma

Как говорится - "Пшел..."

23:52

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

пхххх. ну надо же... на тему справки и нервного срыва я пошутил днем. а оказалось попал в яблочко. да уж. не захотел чел в рабство).

23:51

ALEXEY959595

Никто не хочет в Спартак...даже за большие деньги....не всё покупается и это радует )))

23:44

igogohruhru

Играть за мясных такой стресс, что даже при одной мысли об этом доктора дают освобождение от физкультуры!

23:40

Kiyatkin

Раб-бунтарь

23:40

fedland

Посадить его в лодку, дать провианта и отправить по океану к себе на родину в северную африку...

23:39

fedland

Зачем Спартаку активированный уголь? Он же будет здесь всех баламутить и вносить дисбаланс...Нихай идет туда, куда ему хочется...

23:38

Serenky25

Он забыл, что он себе не принадлежит? Как таких пачками доставляли кораблями в Европу и Америку? Это он зря.

23:34

igogohruhru

симулянт со справкой

23:27

Doberman1983

Ух слава богу, что ты не переходишь к нам)))

23:26

Jean4

Стресс у детины, не трогайте его.)

23:23