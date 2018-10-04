Майорга заявила, что хотела покончить с собой после того, как Роналду ее изнасиловал

Американка Кэтрин Майорга заявила, что испытывала психологические проблемы после того, как ее изнасиловал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает The Sun со ссылкой на адвокатов девушки. По ее словам, она долго была в депрессии и даже хотела покончить с собой. У нее начались трудности на работе и проблемы с алкоголем.

Ранее стало известно, что Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году. Она заявляет, что футтболист заплатил ей за молчание 320 тысяч евро.

После обвинений Роналду не был вызван в сборную на матч Лиги наций с Польшей (11 октября) и товарищескую игру с Шотландией (14 октября).