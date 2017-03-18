Мауро Каморанези: "Ювентус" хотел подписать Месси в 2005 году"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Мауро Каморанези заявил, что туринский клуб хотел приобрести в 2005 году нападающего Лионеля Месси. Тогда туринцев тренировал Фабио Капелло, который видел потенциал аргентинца.

– Капелло уже в 2005 году видел потенциал Месси, но "Юве" не подписал его, – цитирует Goal Каморанези. – Он называл аргентинца особенным и говорил нам, что аргентинец станет одним из лучших в мире. Капелло всегда говорил нам, что мы должны дождаться прежде чем покупать его. Серия А в то время была гораздо конкурентоспособнее, лучшей лигой в мире.

Думаю, что если бы "Ювентус" остался в серии А и подписал Месси, то мы бы выиграли Лигу чемпионов. У меня нет сомнений в этом. Месси мог и не выиграть с "Юве" такие же титулы, как в" Барселоне", но на индивидуальном уровне он бы стал тем же.