Мауро Икарди: "Забивать голы – моя работа"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди, ставший автором дубля в матче 5-го тура чемпионата Италии с "Эмполи" (2:0), выразил удовлетворение результатом. Аргентинский форвард поразил ворота соперника на 10-й и 17-й минутах.

– Забивать голы – моя работа, – приводит Tmw слова Икарди. – Я должен помогать команде добиваться побед. Этот матч был очень важен. У нас не было много времени на отдых. Два быстрых гола сильно помогли, мы были спокойны. Мне нравится играть единственного форварда, когда подо мной действуют такие качественные футболисты. Иметь таких партнеров – большое подспорье.