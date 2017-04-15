Мауро Икарди: "Все в "Интере" крайне разочарованы"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди после матча 32-го тура чемпионата Италии против "Милана" (2:2) подчеркнул, что команда была обязана побеждать. "Нерадзурри" вели к перерыву со счетом 2:0, но пропустили два гола во втором тайме и упустили три очка.

– Мы расходимся по домам с опущенными головами, потому что команда упустила победу... Все в "Интере" крайне разочарованы, – цитирует Football Italia Икарди. – В перерыве мы договорились не сбавлять обороты, но не смогли довести счет до разгромного. Несмотря на упущенную победу, мы проявили себя хорошо, и вы мы могли увидеть командный дух. Нужно продолжать работать.