Мауро Икарди: "В Китай всегда успею уехать"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди после матча 20-го тура чемпионата Италии с "Кьево" (3:1) подчеркнул, что команда провела отличный матч. Аргентинец также отметил, что не планирует уезжать в Китай в ближайшее время.

– Не считаю, что у нас были серьезные проблемы в игре с "Кьево", – приводит Tmw слова Икарди. – "Интер" провел отличный матч с начала и до конца. Немного не хватало злости в заключительной фазе, но в итоге мы забили. Сборная Аргентины? Посмотрим. Я делаю свою работу, а решает тренер. Китай? Я продлил контракт с клубом и очень доволен. В Китай я всегда успею уехать в конце карьеры.