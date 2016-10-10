Мауро Икарди: "У "Интера" есть время исправить ситуацию в Лиге Европы"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди в очередной раз отметил, что рад подписать новый контракт. На прошлой неделе 23-летний аргентинец поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2021 года. Также футболист считает, что у его команды достаточно времени, чтобы исправить ситуацию в Лиге Европы. "Нерадзурри" потерпели два поражения в первых двух турах групповой стадии турнира.

- Счастлив, что подписал новый контракт с "Интером", потому что я хотел показать приверженность этой команде, - цитирует Rai Sport Икарди. - Честно говоря, мало что изменилось для меня, потому что я профессионал и должен продолжать доказывать свою ценность. Мы плохо стартовали в Лиге Европы, но у нас есть достаточно времени, чтобы исправиться и улучшить результаты.