Мауро Икарди: "Сейчас не самое подходящее время для перехода в "Реал"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди признался, что не собирается уходить из клуба. 25-летний аргентинец заявил, что хочет завоевать трофей в составе "нерадзурри".

- "Реал"? Я не думаю, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы переходить туда, - приводит слова Икарди Corriere dello Sport. - Особенно если учитывать результаты "Интера". Я счастлив там, где играю сейчас. Мы достигли важной цели - вернулись в Лигу чемпионов. Теперь я хочу выиграть трофей в составе этой команды. Наш спортивный директор подобрал хороший коллектив, несмотря на то, что клуб ограничен в серьезных тратах.

В текущем сезоне Икарди провел 15 матчей за "Интер", забил 10 голов и отдал 2 результативных передачи.

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