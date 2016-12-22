Мауро Икарди: "Рад дублю в ворота "Лацио" – я соскучился по голам"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди после матча 18-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (3:0) выразил удовлетворение четвертой победой кряду. Форвард оформил в этой встрече дубль, забив впервые с ноября.

– Мы одержали четыре победы кряду, и это большой шаг вперед после неудачного старта, – приводит Tmw слова Икарди. – Играть дома лучше для любой команды, но результат необходим везде. Если мы продолжим работать в том же духе, то к концу сезона будет результат. Рад, что сегодня сделал дубль – я соскучился по голам.