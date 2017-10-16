Мауро Икарди: "Понимал, что должен забить "Милану"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди, оформивший хет-трик в матче 8-го тура чемпионата Италии против "Милана" (3:2), признался, что был уверен в том, что забьет в ворота принципиального соперника. Аргентинец отметил, что пока рано говорить о борьбе "нерадзурри" за скудетто.

- Забрать домой игровой мяч - особое чувство. Не могу описать его словами, - цитирует Mediaset Premium Икарди. - Я говорил с партнерами по команде и понимал, что должен сегодня забить. Поэтому я стремился быть ближе к мячу. Я позволяю критикам говорить, а потом делаю на поле, то что должен - помогаю команде и забиваю голы. Конечно, нельзя выигрывать постоянно. Я рад за себя и "Интер".

Пока рано говорить о борьбе за скудетто. Сейчас надо думать о следующем матче против отличного соперника - "Наполи". Для меня это особый матч, потому что они - лидеры и показывают лучший футбол в Европе.

Текстовая трансляция матча "Интер" - "Милан"