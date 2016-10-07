Мауро Икарди: "Никогда не думал об уходе из "Интера"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди подчеркнул, что все слухи, связанные с его возможным уходом из команды, были выдумкой. Сегодня аргентинец продлил контракт с "нерадзурри" до 2021 года.

– Мог ли я уйти минувшим летом? Нет, я никогда не думал об этом, – цитирует Football Italia Икарди. – Я был спокоен, счастлив и отдавался тренировкам, чтобы хорошо начать сезон. Мы знаем в Италии примеры Тотти, Дзанетти, Мальдини. Я еще слишком молод, чтобы обещать, что останусь в "Интере" на 20 лет, но это было бы моей целью. Я привязан к этой команде и хочу играть тут долго.