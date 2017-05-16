Мауро Икарди: "Лига чемпионов? Буду играть там в футболке "Интера"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди пообещал, что он будет играть в Лиге чемпионов за миланский клуб. В этом сезоне аргентинец провел 34 матча, в которых отметился 24 голами и 9 голевыми передачами. Черно-синие могут остаться без еврокубков в следующем сезоне.

– Лига чемпионов? Да, я буду играть в ней в футболке "Интера", – цитирует Football Italia Икарди. – Это команда, которая заставляет меня расти, она привела меня к тому, о чем я всегда мечтал. Здесь мне дали возможность стать капитаном, я этим горжусь. Я люблю "Интер"!