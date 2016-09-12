Мауро Икарди: "Командная работа принесла "Интеру" результат в игре с "Пескарой"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди после матча 3-го тура чемпионата Италии с "Пескарой" (2:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Аргентинец стал автором дубля, забив победный гол в компенсированное время. Этот успех стал первых для черно-синих в сезоне.

– Командная работа приносит результат, – приводит Tmw слова Икарди. – В одиночку победить невозможно. Сезон только начинается, у нас все впереди. Тренер требует контроля мяча и постоянные атаки. Это нормально, что иногда баланс теряется, но мы работаем над этим.