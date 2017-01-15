Мауро Икарди: "Китай? Там всегда можно закончить карьеру"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди заявил, что не намерен переходить в китайских клуб, так как счастлив играть в чемпионате Италии. 23-летний аргентинец выступает за миланский клуб с 2013 года, куда перешел из "Сампдории". Всего на его счету 129 матчей в футболке "Интера", в которых он забил 68 мячей и отдал 21 голевую передачу. В октябре 2016 года Икарди подписал новый контракт с клубом до лета 2021 года.

– Китай? Я подписал новый контракт с "Интером", – цитирует Goal.com Икарди. – Я счастлив играть за этот клуб. В Китае всегда можно закончить карьеру.