23:52 12 марта | ФУТБОЛ — Италия

Мауро Икарди: "Интер" провел лучшую игру в сезоне"

0
0
0
0

Нападающий "Интера" Мауро Икарди после матча 28-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" (7:1) отметил, что успешные результаты команды связаны с приходом нового тренера Стефано Пиоли. По его словам, перед миланцами стоит задача занять третье место.

- Я продолжаю работать и делаю все возможное для своей команды, - приводит Football Italia. - В этом сезоне мы много ошибались, но только не сегодня. Это была наша наилучшая игра. В конце первого тайма мы пропустили, поэтому нам еще над многим нужно работать. Если вы теряете концентрацию, соперник наказывает вас. Наша цель - третье место. Посмотрим, где окажемся в мае. Пиоли изменил наше мышление, мы делаем большие места вместе.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ