Мауро Икарди: "Интер" не может так рисковать больше"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди после победы над "Сампдорией" (3:2) в матче 10-го тура чемпионата Италии отметил, что немного рассердился из-за пропущенных голов в концовке. По его словам, команда не может так рисковать больше.

- Я не доволен, даже немного рассердился, - приводит Sport Italia слова Икарди. - Мы не можем так рисковать больше. У нас есть команда, мы знаем, чего можем достичь. Это долгий путь вперед, мы должны продолжать его. Могли бы добиться лучшего результата против "Наполи". Мы можем сделать гораздо больше, чем сейчас. С "Сампдорией" должны были закончить игру еще в первом тайме.