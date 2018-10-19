Мауро Икарди: "Хочу выиграть трофей с "Интером" в этом сезоне"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди признался, что хотел бы выиграть трофей со своей командой в этом сезоне.

- Я всегда стараюсь улучшать свою игру, - цитирует аргентинца FCInterNews.it. - На поле я отдаю себя всего. Мне нравится играть вместе с Наингголаном. Он - отличный игрок. Главное для "Интера" - хорошая игра. Титулы придут. Я хотел бы выиграть с "Интером" трофей в этом сезоне.

Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. В текущем сезоне 25-летний аргентинец провел 8 матчей в составе "нерадзурри" , забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

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