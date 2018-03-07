Маурисио Покеттино: "Смерть Астори опустошила нас"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино выразил соболезнования по поводу смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори. По словам аргентинца, он был поклонником таланта итальянца.

– Это огромная трагедия, – цитирует AFP Покеттино. – Я встретил его пять лет назад. Хотели подписать его в "Саутгемптоне". Три часа с ним провели за обедом. Давиде был отличным парнем, настоящим профессионалом, блестящим футболистом. Это печальная новость. Его смерть опустошила нас. Мы разделяем боль всей Италии, Флоренции. Выражаю соболезнования его семье и близким.