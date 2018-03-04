Маурицио Сарри: "Ювентус" всегда является фаворитом серии А"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после поражения от "Ромы" в матче 27-го тура чемпионата Италии (2:4) отметил, что "Ювентус" всегда является фаворитом серии А. На данный момент неаполитанцы, лидирующие в таблице, опережают на одно очко туринцев, у которых есть игра в запасе.

- Сегодня мы проиграли из-за ошибок и игры "Ромы", - цитирует Mediaset Premium Сарри. - У нас были силы, чтобы осложнить жизнь "Ювентусу" в гонке за титул, но туринцы всегда были фаворитами, и это кажется мне довольно очевидным. Будем продолжать пытаться до конца осложнять "Юве" жизнь.