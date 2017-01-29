Маурицио Сарри: "В игре против "Палермо" есть риск недооценки соперника"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри в преддверии домашнего матча 22-го тура чемпионата Италии против "Палермо" отметил, что в предстоящей встрече есть риск недооценки соперника. По словам специалиста, единственное, что будет иметь значение в этой игре – это результат.

– Конечно, мы постараемся обыграть "Палермо", – приводит Football Italia слова Сарри. – Единственное, что будет иметь реальное значение в этой игре, – это результат. Это будет сложная игра, есть риск недооценки соперника, и я боюсь, что с этим возникнут проблемы. Мы испытывали проблемы с "Сампдорией", которая на выезде набрала меньше очков, чем "Палермо", сыграли вничью с "Сассуоло"…



Основная проблема "Палермо" – игра на своем поле. Если вы посмотрите на результаты команды в гостевых встречах, то увидите совершенно иную картину – "Палермо" будет в середине турнирной таблицы, если считать только игры на выезде. К тому же они сменили тренера, а это всегда вдвойне опасно.

Игра между "Наполи" и "Палермо" начнется в 22.45 по московскому времени.