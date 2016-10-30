10:49 | ФУТБОЛ — Италия

Маурицио Сарри: "У "Ювентуса" было всего два момента"

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Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри выразил сожаление по поводу поражения от "Ювентуса" (1:2) в матче чемпионата Италии. В составе туринцев голами отметились Леонардо Бонуччи и Гонсало Игуаин, который играл ранее в Неаполе.

– "Наполи" играл очень хорошо, – цитирует Sky Italia Сарри. – "Ювентус" имел всего пару моментов, но жаль, что наши ошибки привели к голам. У нас же было четыре четких момента. Поэтому я сожалею по поводу результата. Мы играли смело, показали характер. Игуаин? Это феномен. Когда мяч у него, это всегда опасно. Я буду рад за него, если он добьется чего-то в Европе.

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