Маурицио Сарри: "У "Наполи" все еще мало шансов на чемпионство"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после матча 34-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (1:0) отметил, что команда показала не идеальную игру. По его словам, у неаполитанцев все еще мало шансов на чемпионский титул.

- Мы показали не идеальную игру, - приводит Football Italia слова Сарри. - Нужно было взвинтить тем чуть раньше, чтобы быстрее оформить победу. Моменты у "Юве" возникали только за счет превосходства в физике. Мы контролировали ход игры. Наша победа - закономерный результат.

Я рад, что получилось победить. Но пока что ничего не изменилось - "Ювентус" все еще на первой строчке в таблице. У нас небольшой шанс на чемпионство.